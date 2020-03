Coronavirus : le gouvernement serre la vis sur les rassemblements

Le 9 Mars 2020, par Paolo Garoscio

La France est désormais le deuxième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus Covid-19 en Europe, derrière l’Italie. On compte, au 9 mars 2020, plus de 1.200 cas. Et si le gouvernement n’a pas encore décrété la « phase 3 » de l’épidémie, il commence à prendre des mesures de plus en plus restrictives. L’Hexagone est toutefois bien loin de ce qu’a décidé l’Italie.



« Phase 2 renforcée » et interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes Parmi les foyers les plus actifs en France, l’Alsace est fortement touchée, notamment à cause du rassemblement évangélique de plus de 2.000 personnes qui a créé un cluster majeur dans la région. Le préfet a donc décidé de limiter les risques de propagation en décrétant que la région est en « phase 2 renforcée » : tous les rassemblements de plus de 50 personnes en lieu confiné y sont interdits tandis que de nombreux établissements publics sont fermés.



Dans le reste de la France, de nouvelles mesures ont également été annoncées par Olivier Véran, ministre de la Santé, le 8 mars 2020 à l’issue du deuxième conseil de Défense sur le coronavirus. Désormais, et bien que la France soit toujours en « Phase 2 » de l’épidémie, ce sont tous les rassemblements en lieux confinés de plus de 1.000 personnes qui sont interdits, le seuil ayant été abaissé par précaution.

L’Italie isole des régions entières Reste que la France, bien qu’en alerte, semble encore en mesure d’endiguer l’épidémie, tout du moins à en croire les propos officiels. Ce n’est clairement plus le cas en Italie qui a pris des mesures « inédites ».



Plusieurs régions du nord du pays, dont la Lombardie et la Vénétie, parmi les cœurs économiques de la péninsule italienne, sont désormais en confinement. Une annonce qui a créé un vent de panique chez les Italiens, notamment ceux originaires du Sud et habitant au Nord : beaucoup ont décidé de fuir avant la quarantaine, risquant de rendre caduques les mesures annoncées et risquant ainsi de répandre le virus dans des régions encore peu touchées.





