Coronavirus : lourdes pertes attendues pour le secteur aérien

L'épidémie du coronavirus Covid-19 n'a pas fini de peser sur l'économie mondiale. Les restrictions de transport et la réduction des échanges commerciaux ont un impact plus particulier sur les compagnies aériennes. L'IATA, l’Association du transport aérien international, a calculé le manque à gagner pour l'ensemble du secteur du transport aérien : il devait se monter à 27 milliards d'euros. Dans sa grande majorité, la plupart des pertes seraient essuyées par les compagnies présentes dans la zone Asie-Pacifique. À elles seules, les transporteurs chinois subiraient un manque à gagner de 11,7 milliards d'euros sur le seul marché intérieur. La Chine est toujours cloîtrée à double tour par les autorités pour éviter la propagation du virus.



Depuis fin janvier et la reconnaissance de l'épidémie du nouveau coronavirus, la plupart des compagnies aériennes ont réduit voire tout simplement interrompu les dessertes vers la Chine. Les passagers eux mêmes sont réticents à se rendre non seulement en Chine, mais aussi dans les autres pays limitrophes, bien que tous ne soient pas touchés de la même manière par Covid-19. Un effet de panique dommageable pour les transporteurs aériens et l'ensemble du secteur.