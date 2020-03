Coronavirus : pas de pénurie chez les distributeurs

Avec un nombre de personnes touchées par le coronavirus qui augmente chaque jour en France, les consommateurs ressentent le besoin de stocker des produits de première nécessité, comme les pâtes, le riz, le savon et des produits d'hygiène. Les enseignes de grande distribution ont été témoin ces derniers jours de la ruée des Français dans leurs rayons, mais surtout dans les Drive, un système qui permet d'éviter le contact avec la foule. Dans certains magasins Auchan, on a constaté ce lundi des rayons dévalisés partout en France, selon un porte-parole à l'AFP. Malgré tout, les stocks ont été anticipés et les consommateurs trouveront les produits ils ont besoin.



Chez Auchan, on explique tout de même que ce type de comportement « totalement irrationnel » peut être source de pénurie : cela perturbe en effet la chaîne d'approvisionnement. Pour ce qui concerne les Drive du groupe nordiste, les chiffres parlent d'eux même : les commandes ont augmenté de l'ordre de 50 à 70%, et même de 100% dans la région de Creil, dans l'Oise, un des foyers de l'épidémie de coronavirus en France.