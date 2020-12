Coronavirus : poursuite de plusieurs aides en 2021

« On est dans le moment le plus délicat, le moment de la transition d’une crise globale, qui touche tous les secteurs, à une crise différenciée, qui touche très brutalement certains secteurs alors que d’autres ont redémarré » a observé Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie a expliqué que le pilotage des dépenses allait être « très fin » pour « les secteurs qui sont les plus impactés par la crise sanitaire » : hôtellerie, restauration, événementiel, culture, sport…



L'hôte de Bercy en a profité pour faire le point sur les prévisions pour 2020 et pour 2021. La contraction du produit intérieur brut est toujours prévue à -11% cette année, et la croissance à 6 % l'an prochain. En 2021, le déficit atteindra 8,5% (en hausse de 1,8 point par rapport aux précédentes prévisions), contre 11,3% en 2020. Quant à la dette, elle s'élèvera à 119,8% et devrait encore augmenter à 122,4% en 2021.