Coronavirus : une des plus grandes catastrophes subie par le secteur des assurances

Les assureurs sont sur la sellette après la période de confinement. Certains sont plus souples que d'autres et indemnisent leurs clients, même quand les polices d'assurances souscrites ne prévoient pas explicitement les risques liées aux pandémies. Le débat est vif en France, tout comme au Royaume-Uni où des centaines d'entreprises ont l'intention de porter plainte contre l'assureur Hiscox qui refuse le versement d'indemnisations. Plus globalement, d'après Lloyd's of London, la crise épidémique va représenter pour le secteur de l'assurance 203 milliards de dollars cette année.



L'assureur estime que 107 milliards seront versés au titre d'indemnisations pour les annulations d'événements et de voyages. 96 milliards seront engloutis par la moins-value sur les portefeuilles d'investissement : les marchés financiers ont plongé depuis le début de l'épidémie et la suspension de quasiment toute activité économique. La crise du coronavirus est unique car elle a un impact non seulement humain et social, explique la Lloyd's, mais aussi un coût économique lié. Les économistes s'attendent en effet à une explosion du chômage et des faillites, et à des niveaux de dette publique très élevés.