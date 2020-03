Coronavirus : une perte d’activité de 35% en France

Le chiffre de 35% semble « cohérent » avec les premières informations disponibles sur la situation des salariés : un tiers serait sur leurs lieux de travail, un tiers en télétravail et un tiers au chômage partiel. La consommation aurait elle aussi flanché de 35%, les Français ayant réduit les achats de textile et de biens manufacturiers.



Parmi les secteurs qui ont le plus perdu en termes d’activité, la construction souffre particulièrement avec une activité en recul de 89%. Dans le reste de l’industrie, seule la moitié de l’activité serait maintenue. Les services marchands, dont l’hôtellerie, la restauration et les transports, affichent une perte de 36% (les loyers immobiliers et les télécommunications sont moins affectés). Pour les activités agricoles et agroalimentaires, l’activité se poursuit « un peu en-deçà de la normale ».