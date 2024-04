Coup d'arrêt pour les ventes de voitures électriques

En revanche, les véhicules hybrides traditionnels ont vu leurs ventes augmenter significativement. En mars 2024, les immatriculations de ces véhicules ont grimpé de 12,6 %, témoignant d'un regain d'intérêt pour ces technologies qui offrent une alternative aux modèles 100% électriques. La part de marché des véhicules hybrides est passée de 24,4 % à 29 % en un an, signalant une préférence croissante des consommateurs pour des solutions plus flexibles et souvent perçues comme plus fiables.



Quant aux hybrides rechargeables, malgré un recul de 6,5 % en mars, ils montrent une progression de 7,5 % sur le premier trimestre par rapport à l'année précédente. Cette résilience pourrait suggérer que certains consommateurs se détournent des modèles purement électriques au profit des hybrides rechargeables, qui offrent à la fois les avantages d'une propulsion électrique et la sécurité d'un moteur thermique pour les longues distances.



Cette évolution du marché automobile européen souligne la complexité de la transition vers l'électromobilité. Les consommateurs semblent privilégier la simplicité et les prix abordables, mais aussi la flexibilité offerte par les technologies hybrides. Le déclin des ventes de voitures électriques pourrait être temporaire, influencé par des facteurs externes comme les changements de politique fiscale, mais il met en lumière la nécessité pour les constructeurs et les gouvernements de mieux aligner leurs stratégies pour encourager la transition écologique. La concurrence entre différentes technologies montre que le chemin vers un parc automobile entièrement propre est encore long et semé d'embûches.