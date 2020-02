Coup de froid inattendu sur la croissance au dernier trimestre 2019

Du côté du gouvernement, on cherche à mettre en avant le positif : le ralentissement du quatrième trimestre n’est pas de nature à remettre en cause les fondamentaux, répète Bruno Le Maire. Pour le ministre de l’Économie, « la consommation des ménages et les investissements des entreprises résistent ». Malgré tout, la croissance 2019 est moins élevée que prévu (le gouvernement planchant sur l’hypothèse de 1,3%).



Même amputé de cette croissance négative, la progression du PIB français demeure plus élevée que la moyenne de la zone euro. Pour 2020, l’exécutif prévoit une croissance de 1,3%, une estimation plus optimiste que celle de la Banque de France qui prévoit 1,1% (le plus bas niveau depuis 2016). Pour atteindre l’objectif du gouvernement, il faudra une progression de l’activité soutenue durant tous les trimestres. Mais avec ce coup de froid de fin d’année, la croissance ne bénéficie pas d’un bon départ.