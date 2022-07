Coupure du gaz russe : une option « crédible » selon le gouvernement

Le gouvernement a d'ores et déjà préparé une série de mesures pour faire face à toute éventualité. Des sites industriels pourraient « ralentir leur consommation d’énergie, voire arrêter leur consommation d’énergie pendant un certain temps », a expliqué le ministre. En revanche, pour certains sites, il est impossible de couper le gaz pour « ne pas casser l'outil industriel ».



« Il faut répartir l’effort entre administrations, particuliers et entreprises », a-t-il aussi indiqué. Concernant l'électricité, la situation pourrait s'améliorer au fur et à mesure du redémarrage des 12 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt en raison de corrosion. « Selon les projections d’EDF, on devrait avoir une production plus forte », d'après la Première ministre.