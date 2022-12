Coupures d'électricité : « pas de panique » pour Emmanuel Macron

Au terme de sa visite d'État aux États-Unis, Emmanuel Macron a participé à une interview avec TF1, dans laquelle il est revenu sur les principaux sujets du moment. Et parmi eux, l'inquiétude de nombreux Français face aux risques de coupures d'électricité qui pourraient intervenir au mois de janvier, selon RTE, le gestionnaire du réseau électrique français. « Pas de panique, ça ne sert à rien et ce n’est pas vrai », a-t-il assuré. Le gouvernement a pourtant diffusé auprès des préfets une circulaire afin de préparer les départements en cas de coupures.



Le chef de l'État rétorque : « C’est normal que le gouvernement prépare un cas extrême ». Il faut « préparer » le terrain pour tous les « scénarios fictifs », a-t-il ajouté. Il se dit certain que la France pourra surmonter l'hiver même en cas de mois de décembre et de janvier froids. « Responsabilité, mais pas de panique », a-t-il ajouté en référence au plan de sobriété préparé par le gouvernement. Si celui-ci est respecté, alors les choses devraient bien se passer, indique-t-il.