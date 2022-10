Coût de la vie : les ménages modestes paient souvent tout plus cher

Les foyers aux revenus modestes paient en général un surplus pour leur logement, leurs déplacements ou encore l'électroménager, selon une étude de l'association Action Tank Entreprise et Pauvreté. Chaque année en moyenne, le surcoût est de 1.500 euros, selon ce rapport réalisé par le Boston Consulting Group pour le compte de La Banque Postale. Un phénomène insidieux qui « touche beaucoup de catégories de dépenses », déplore le directeur de l'association Jacques Berger.



Les ménages modestes dépensent ainsi en moyenne 28% de plus pour laver du linge : ils utilisent de l'électroménager plus ancien et qui consomment davantage, ou alors ils n'ont pas d'autre choix que d'en passer par une laverie. Par manque de moyens, ces foyers utilisent des voitures plus gourmandes en carburant : les dépenses en la matière sont plus lourdes de 17% par rapport aux classes moyennes.