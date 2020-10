Couvre-feu : des mesures de soutien qui coûtent cher

Dans un nouvel effort pour contrer la flambée de contamination au coronavirus, le couvre-feu va s'étendre dans 54 départements ainsi qu'en Polynésie, a annoncé Jean Castex ce jeudi 22 octobre. Ce sont en tout 46 millions de Français qui seront concernés, et des milliers d'entreprises qui ne pourront pas exercer d'activité entre 21 heures et 6 heures. On songe aux bars, aux restaurants, à toutes les activités culturelles comme le cinéma et les théâtres… Le Premier ministre a indiqué que ces entreprises allaient bénéficier des mêmes mesures de soutien que celles qui sont déjà sous le régime de l'état d'urgence sanitaire (huit agglomérations, dont Paris et la région parisienne, Lyon et plusieurs métropoles).



Les entreprises qui en auront besoin pourront faire appel au fonds de solidarité. Elles bénéficieront des exonérations de cotisations sociales et des prêts garantis par l'État qui sont prolongés. Toutes ces mesures représentent un coût certain pour les finances publiques. Olivier Dussopt, le ministre délégué aux Comptes publics, a estimé que ces dispositifs élargis aux nouveaux territoires vont représenter plus d'un milliard d'euros chaque mois.