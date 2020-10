Couvre-feu : les aides supplémentaires pour les entreprises

Le gouvernement a décliné jeudi 15 octobre les différents dispositifs d'aide pour les entreprises dont l'activité sera impactée par le couvre-feu décidé par les autorités pour contrer la deuxième vague épidémique. Bruno Le Maire a annoncé que toutes les entreprises de moins de 50 salariés situées dans les zones de couvre-feu pourront demander un coup de main de la part du fonds de solidarité (jusqu'à 1.500 euros si le chiffre d'affaires est divisé par deux). Une mesure qui sera en œuvre tout au long de la période de couvre-feu, jusqu'à six semaines.



Dans le cas particulier des hôtels, des cafés et des restaurants, la somme allouée par le fonds de solidarité peut se monter à 10.000 euros, là aussi si la perte du chiffre d'affaires s'établit à 50 % (c'était 70 % auparavant). Bercy exonère de cotisations sociales et patronales toutes les entreprises subissant une fermeture administrative et ce, jusqu'à la fin de la période du couvre-feu. Les entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration bénéficieront de cette exonération en cas de perte du chiffre d'affaires de 50%.