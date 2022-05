Covid-19 : 15 millions de morts selon l’OMS

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mené son enquête afin d’établir une estimation plus précise et complète du nombre de décès liés à la pandémie de Covid-19. Pour cela, elle a comparé des modèles présentant le nombre de décès si la pandémie n’avait pas frappé le monde et le nombre de décès réellement enregistrés dans le monde, tous types confondus.



La différence entre les deux données peut, avec une marge d’erreur, être imputée au paramètre « Covid-19 » : c’est l’excès de mortalité. Or, selon l’OMS, celui-ci serait largement supérieur au nombre de décès officiels qui sont estimés à environ 6,2 millions. L’excès de mortalité sur la période 2020-2021, d’après les données publiées par l’OMS le 5 mai 2022, serait compris entre 13,3 et 16,6 millions. Soit deux à trois fois plus que les chiffres officiels (l’OMS retient le nombre de 14,9 millions en tant que valeur moyenne).