Covid-19 : La Poste mobilisée pour accueillir les clients allocataires des prestations sociales

L’accueil des clients La Banque Postale bénéficiaires des minima sociaux durant la période de versement des prestations sociales est une mission importante du groupe La Poste. Dans ce contexte particulier, La Poste a renforcé ses dispositifs d’accueil du public, en bureaux de poste ou en points de contact partenaires, afin de recevoir dans les meilleures conditions les 1,5 million de clients de La Banque Postale allocataires de prestations sociales depuis le 6 mai.



Dans la continuité de la montée en puissance de l’organisation de La Poste dans le cadre de la situation épidémique, le groupe de Philippe Wahl avait annoncé que 5 400 bureaux de poste seraient accessibles. Une capacité d’accueil renforcée par l’ouverture 5 700 points de contacts partenaires de La Poste. Par ailleurs, le groupe a précisé qu’il était particulièrement vigilant quant à l’accessibilité des bureaux de poste dans les quartiers prioritaires de la ville durant cette période de forte affluence. La liste des bureaux de poste ouverts pendant la semaine du versement des prestations sociales était disponible sur le site internet de La Poste. Cette semaine, le nombre de points de contact accessibles a encore augmenté, avec plus de 14 000 sur l’ensemble du territoire, dont plus de 6 300 bureaux de poste,



Attentive à l’accessibilité de ses services dans les zones rurales, l’entreprise souligne la disponibilité de points relais partenaires de La Poste, en complément du maillage des bureaux de poste. Ce sont donc 4 000 agences communales mobilisées en lien avec les municipalités, ainsi que plus de 2 000 relais de poste commerçants qui ont complété le dispositif.



La Poste précise également que l’ensemble des moyens permettant de retirer des espèces avaient été renforcés. En plus de la mobilisation de plus de 11 000 points de contacts, le groupe postal a ainsi augmenté la disponibilité des distributeurs automatiques de billets, afin que 97% du parc de La Banque Postale soit opérationnel sur tout le territoire.



Respect des gestes barrières



Pour accueillir ses clients dans les meilleures conditions possibles tout en préservant la santé et la sécurité de ses salariés, La Poste a accentué ses mesures sanitaires. L’entreprise a rappelé à sa clientèle que les déplacements en bureau de poste ou en point de contact devaient relever du strict nécessaire. Pour les clients ne pouvant faire autrement que de se déplacer, La Poste a établi son dispositif, en appliquant des marquages au sol qui facilitent le respect des distances sanitaires et en installant des écrans de protection sur les guichets. Le personnel a particulièrement veillé à ce que les mesures barrières soient appliquées tout en faisant en sorte que le service soit rendu de la manière la plus fluide possible.

En matière de sécurité des clients et du personnel durant ces opérations, La Poste a par ailleurs bénéficié du soutien opérationnel des autorités durant cette période particulière de forte affluence.



Pour continuer à accueillir ses clients dans de bonnes conditions dans les semaines à venir, et notamment dans la perspective du versement de l’aide exceptionnelle de solidarité aux familles modestes versée par la CAF à compter du 15 mai et des prestations sociales début juin, La Poste prévoit la réouverture progressive de la totalité des bureaux de poste, soit 7 700 bureaux de poste sur toute la France, et de la quasi-intégralité des points de contact (dont les partenariats avec les mairies et les commerçants) d’ici la fin du mois.