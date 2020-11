Covid-19 : Moderna annonce un vaccin efficace à 94,5 %

Les deux vaccins ont en commun d’avoir été réalisés par une biotech : BioNTech pour celui de Pfizer, avec laquelle le laboratoire américain est associé, Moderna pour celui annoncé lundi 16 novembre 2020. De ce fait, les deux laboratoires ont utilisé la même technologie expérimentale de modification de l’ARN messager, une technologie qui s’annonce depuis des années comme prometteuse dans la recherche médicale et qui semble porter ses fruits.



Mais Moderna va plus loin que BioNTech : si le vaccin de Pfizer est annoncé comme ayant une efficacité de 90 % selon les premiers tests préliminaires de son expérimentation de phase III (la dernière avant une mise sur le marché), Moderna dévoile que son vaccin aurait une efficacité de 94,5 %. Un taux qui peut soulever des questions et qui reste à confirmer : on estime entre 30 et 60 % l’efficacité d’un nouveau vaccin développé de manière classique.