Covid-19 : Pas de Confinement 3 mais un couvre-feu étendu début 2021

Alors que les Français se préparent à fêter le Nouvel An, le gouvernement a décidé de leur permettre ces retrouvailles : pour le 31 décembre, rien ne change. Lors du Réveillon, un couvre-feu national entre 20 heures et 6 heures sera en vigueur.



Le gouvernement n’a pas entendu les appels à un reconfinement local voire généralisé lancé par de nombreux élus, surtout dans l’Est de la France. D’ailleurs, Olivier Véran, sur France 2 le 29 décembre 2020, a annoncé : « nous écartons l’idée du confinement généralisé ou local ».



Par contre, et ce après une concertation avec les élus locaux, une vingtaine de départements de la moitié Est de la France pourraient être soumis à un couvre-feu étendu qui commencerait à 18 heures. Il entrerait en vigueur le samedi 2 janvier 2021.