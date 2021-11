Covid-19 : de nouvelles restrictions, mais pas de fermetures

Les professionnels, tout comme les Français, ont eu la confirmation de la bonne nouvelle : le gouvernement ne prévoit pas, à ce stade, de reconfiner la population. Olivier Véran s’est voulu rassurant et a déclaré qu’aucun confinement ou couvre-feu n’est à l’ordre du jour. De même, le gouvernement n’a pas opté pour une baisse des jauges dans les établissements accueillant du public ou encore pour la fermeture de certains établissements comme les salles de sport.



Néanmoins, la 5e vague inquiète : les contrôles concernant le Pass sanitaire et le respect de celui-ci de la part des Français et des professionnels seront renforcés. De plus, une mesure emblématique est de retour : l’obligation du port du masque à l’intérieur sur tout le territoire et quel que soit l’établissement, mesure qui avait été levée pour certains d’entre eux soumis au Pass sanitaire.