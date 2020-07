Covid-19 : le boom des livraisons à domicile !

Les restaurants font face à la crise sanitaire

Les activités des restaurants devant être restreintes durant le confinement, la majorité des consommateurs s'est alors tournée vers la livraison à domicile.Pour les restaurateurs qui ne disposaient pas de tels services auparavant, mais aussi pour ceux qui n'avaient pas les moyens techniques nécessaires pour opérer à grande échelle, la solution était de se tourner vers destels que Deliveroo et Uber Eats. Selon ce dernier, le nombre de restaurateurs en France qui se sont inscrits sur leur site a doublé (plus 64% à l'international). Les activités des grandes chaînes de restaurants ont particulièrement profité de l'augmentation des commandes. Les informations sur ces services sont désormais très accessibles et il est maintenant aisé d' obtenir le numéro d'Uber Eats , non seulement grâce à leur site mais aussi grâce aux différents services de renseignements en ligne.Deliveroo a néanmoins déclaré avoir constaté une baisse des activités sur sa plateforme, et ce malgré l'entre le mois de février et le mois de mai. En effet, la majorité des restaurants ont préféré arrêter provisoirement leurs activités plutôt que de continuer avec une activité partielle avec livraison.