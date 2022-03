Covid-19 : les dernières restrictions presque intégralement levées

Les nouvelles règles visant à contrôler la pandémie de Covid-19 en France, entrées en vigueur le 14 mars 2022, mettent fin à des mesures décriées par une partie de la population. En l’occurrence, le Pass vaccinal, qui empêchait les personnes ne présentant pas de schéma vaccinal complet d’entrer dans certains lieux dont les restaurants, n’est plus obligatoire.



De même, alors que certains lieux continuaient d’imposer le masque à l’intérieur, notamment les magasins (le masque n’était plus obligatoire depuis le 28 février 2022 pour les lieux soumis au Pass vaccinal), ne sont plus tenus de l’imposer. Un retour à la « vie d’avant » qui va être apprécié des professionnels du commerce, de la restauration ou encore des loisirs qui ne sont de fait plus contraints de refuser certains clients.