Craintes sur l'activité économique en fin d'année

« Dans un scénario où, au quatrième trimestre, les services les plus affectés (hôtellerie-restauration, services de transport, activités récréatives et de loisirs) reviendraient, après une embellie durant l’été, à leur niveau d'activité de juin dernier et où l’investissement resterait, par attentisme, à un niveau proche de celui du troisième trimestre, la croissance serait nulle en fin d’année », indique la note de conjoncture. C'est un des scénarios optimistes : en cas de durcissement durable des restrictions sanitaires, l'Insee prévoit une contraction du produit intérieur brut pour les trois derniers mois de l'année.



L'institut prévoit un fort rebond du PIB au troisième trimestre : 16%. Pas de quoi compenser les reculs enregistrés au premier et au second trimestre (-5,9% et -13,8%). Malgré les alertes liées à la recrudescence des cas de contaminations, l'Insee n'a pas modifié son estimation pour 2020 : la contraction du PIB cette année devrait s'établit à -9%.