Crédit Agricole veut un million de clients en plus d'ici 2025

Le plan « Ambitions 2025 » de Crédit Agricole n'en manque pas ! La banque, première en nombre de clients et deuxième au niveau du chiffre d'affaires, souhaite atteindre un résultat net supérieur à 6 milliards d'euros et renforcer sa rentabilité « déjà parmi les meilleures en Europe ». Pour le résultat, il faudra aller chercher un milliard supplémentaires, puisque cette année il devrait s'établir à 5 milliards.



Crédit Agricole est en pleine forme : l'établissement a atteint en 2021 les objectifs financiers de son précédent plan, « tout en renforçant sa solidité ». Pour atteindre cet objectif de résultat, il faudra recruter un million de clients supplémentaires. Pour y parvenir, la banque veut élargir et adapter ses offres et faire en sorte qu'elles soient « plus accessibles, plus responsables et plus digitales ».