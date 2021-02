Crédit conso : faute de pouvoir dépenser, les Français les ont délaissés en 2020

Deux confinements, des interdictions de voyager, la crainte du virus, des couvre-feu… l’année 2020 n’aura pas été au beau fixe pour la consommation, tous secteurs confondus. Entre impossibilité physique de dépenser et manque d’envie, les Français ont contracté moins de crédits en 2020 qu’en 2019… et il faut même remonter à 2009 pour retrouver une production de crédits aussi basse.



Avec 40,16 milliards d’euros de prêts produits en 2020, le montant est en chute libre, selon les données de l’ASF, puisqu’il recule de 11,5% sur un an. Une chute légèrement moins importante que celle de 2009 (-13,3%), mais qui reste historique. Et difficile de savoir si l’année 2021 connaîtra, ou non, un rebond.