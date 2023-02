Crédit immobilier : la hausse des taux continue

La hausse était attendue : la Banque Centrale Européenne, jeudi 2 février 2023, a procédé à une nouvelle augmentation de ses taux directeurs de 0,50%. La BCE poursuit sa politique de serrage de vis, qui se répercute sur les frais des banques. Et ces dernières répercutent à leur tour les augmentations sur les clients du secteur du crédit.



Et ça devrait continuer. Non seulement la BCE a prévu un nouveau tour de vis monétaire en mars 2023, avec une nouvelle hausse des taux directeurs, mais de plus, le taux d’usure est désormais revu tous les mois par la Banque de France. Il ne devrait donc pas conduire au blocage des dossiers, laissant la liberté aux banques de continuer à proposer des crédits de plus en plus chers. Le taux d’usure en février 2023 pour les crédits de plus de 20 ans a atteint le niveau record de 3,79%.