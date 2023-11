Crédit immobilier : les taux franchissent la barre des 4%

Le calcul est simple et cruel : la capacité d'emprunt des ménages a chuté de 16.7 % depuis décembre 2022. Là où 100 000 euros étaient à portée de main, seuls 83 300 euros le sont désormais. Les ajustements de durée de crédit ne jouent plus leur rôle d'amortisseur comme par le passé, laissant les aspirants propriétaires face à une réalité financière plus dure.



Dans ce contexte, la structure même du marché du crédit immobilier se transforme. La part des emprunts à long terme (plus de 20 ans) domine désormais le paysage, représentant près de 64 % des prêts accordés, contre 46 % avant les recommandations du HCSF en 2019. En parallèle, les prêts plus courts connaissent une remontée timide, signe que certains emprunteurs privilégient peut-être des engagements moins étendus malgré des mensualités plus élevées.