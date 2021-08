Crédit : les Français sont de plus en plus endettés

À ces plus de 1.100 milliards d’euros de crédits immobiliers, il faut ajouter 192 milliards d’euros de crédits à la consommation, et 31 milliards d’euros de crédits « autres », selon la Banque de France. Si ces derniers sont en baisse de 1,4% sur un an en juin 2021, les crédits à la consommation sont également en hausse, de 3,7% sur un an.



Mais cette endettement peut représenter un problème pour les années à venir : malgré une croissance attendue à 6% en 2021 pour la France, la crise économique risque d’avoir un impact majeur sur les finances des ménages. Notamment lorsque les aides déployées par l’État pour faire face à la crise vont s’éteindre, ce qui surviendra fin août 2021 et qui représente un risque pour l’emploi.