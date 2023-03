Crédits immobiliers : des taux en hausse en février

Des taux élevés donc, qui handicapent la capacité de remboursement des ménages déjà pris à la gorge par la hausse des prix généralisée et par les factures d'énergie très élevées. Néanmoins, et cela peut sembler paradoxal, la production de nouveaux crédits liés à l'habitation est en hausse à 14,4 milliards d'euros pour le mois de février ! Une hausse liée à celle du taux d'usure pratiquée en octobre dernier, selon les spécialistes, il y a en effet un temps de traitement incompressible.



Mais on peut s'attendre à une remontée de la production de nouveaux crédits grâce à la révision temporaire du calcul du taux d'usure : il est désormais établi chaque mois par la Banque de France, et non plus chaque trimestre. Le taux d'usure, autrement dit le taux maximum légal que peuvent pratiquer les établissements de crédit, était de 4% au 1er mars pour les prêts à 20 ans.