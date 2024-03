Crise du crédit immobilier en France : baisse historique des nouveaux prêts

Depuis le sommet atteint au printemps 2022, le marché des crédits immobiliers en France traverse une période de marasme inédite. Les données récentes de la Banque de France indiquent une chute considérable des nouveaux prêts à l'habitat, avec un montant qui a été divisé par trois, s'établissant à 7,6 milliards d'euros en janvier 2024. Cette baisse marque le niveau le plus faible depuis l'automne 2014, soulignant une contraction sévère du secteur.



Parallèlement, le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits, hors frais et assurances, a enregistré une augmentation, passant de 4,04 % en décembre 2023 à 4,17 % en janvier 2024. Cette tendance à la hausse des taux d'intérêt contribue à freiner la demande de prêts immobiliers, rendant l'accès à la propriété plus difficile pour les ménages français.



Les chiffres de la Banque de France contrastent avec ceux de l'Observatoire Crédit Logement/CSA, qui signale un rebond de 8,5 % de la demande de crédits immobiliers en janvier par rapport à décembre, avec un taux moyen de 4,15 %. Ces données suggèrent une disparité dans les mesures et soulèvent des questions sur la perception du marché. La divergence entre les statistiques de la banque centrale et celles de l'Observatoire peut s'expliquer par les méthodologies différentes utilisées, la Banque de France fournissant une vision globale tandis que l'Observatoire se base sur des données partielles, potentiellement plus proches du terrain.