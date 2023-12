Crise du logement neuf en France

Cette crise a des conséquences directes sur le marché locatif. Face à la difficulté d'accéder à la propriété, de nombreux locataires sont contraints de prolonger leur séjour dans les logements loués, entraînant une pénurie dans les grandes villes. Pour contrer cette situation, la FFB propose plusieurs mesures, dont la revalorisation du prêt à taux zéro et le retour du dispositif Pinel avec les conditions de 2022. Olivier Salleron, président de la FFB, souligne l'importance de ces mesures pour relancer le marché et répondre à la demande. Par ailleurs, la FFB appelle à un financement accru des rénovations simples via le dispositif MaPrimeRénov’, pour favoriser l’amélioration énergétique des logements.



La crise du logement en France est le résultat d'un enchevêtrement complexe de facteurs économiques et réglementaires. Les solutions proposées par les professionnels du secteur visent à stimuler la construction et à faciliter l'accès à la propriété, tout en répondant aux enjeux de la transition énergétique. La situation appelle à une action concertée des pouvoirs publics et des acteurs de la construction pour inverser cette tendance préoccupante.