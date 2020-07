Crise économique : L’Insee optimiste, Bruxelles pessimiste

À contre-courant de l’Insee, la Commission européenne a publié le 7 juillet 2020 des prévisions de croissance pour la zone euro qui sont pessimistes. Bruxelles revoit à la baisse toutes ses prévisions publiées en mai 2020, que ce soit pour l’année 2020 ou pour 2021.



Désormais, pour la zone euro, la Commission européenne prévoit une récession de 8,7%, contre 7,7% attendus en mai. Les trois pays les plus touchés, avec des récessions attendues à plus de 10% du PIB, sont la France, l’Italie et l’Espagne.



Mais, plus inquiétant, c’est la reprise qui est revue à la baisse : alors qu’en mai 2020 Bruxelles tablait sur une croissance de 6,3% en 2021, ce ne sont plus que 6,1% qui sont attendus.