Crise historique pour le groupe Casino

Au-delà des chiffres alarmants, la crise que traverse Casino révèle des problématiques plus profondes liées à la stratégie du groupe. Les difficultés rencontrées ne se limitent pas aux seuls hypermarchés et supermarchés, récemment cédés à des concurrents dans l'espoir de redresser la situation. En effet, même les enseignes premium comme Monoprix ou Franprix, censées constituer le cœur de la nouvelle stratégie de proximité du groupe, affichent des résultats décevants, avec des pertes opérationnelles significatives.



Cette crise survient dans un contexte de flambée des prix alimentaires qui aurait dû théoriquement bénéficier à tous les acteurs du secteur, y compris Casino. Toutefois, le groupe n'a pas su tirer profit de cette inflation, contrairement à certains de ses concurrents. Ce constat d'échec souligne les défis que devra relever la nouvelle direction pour reconquérir une clientèle de plus en plus rétive et adapter son modèle d'affaires à un environnement économique en pleine mutation.