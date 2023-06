Crise immobilière en France : des prix en baisse de 5% en 2023

Lors de sa conférence de presse dédiée au bilan du premier semestre 2023, la Fnaim a fait part de ses préoccupations quant à l'état du marché immobilier français. La fédération a noté une baisse de 15% des transactions immobilières sur un an, soit la deuxième plus forte baisse depuis 1990. Cette chute du marché a entraîné une augmentation de 84% des faillites d'agences immobilières entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.



En dépit de cette baisse des transactions, les prix de l'immobilier ont maintenu une hausse moyenne de 2,9% sur un an au 1er juin 2023. Cependant, une baisse de 1% a été constatée sur les trois derniers mois, plus notable pour les maisons (1,7%) que pour les appartements. Les zones les plus touchées par cette baisse sont Paris, les communes rurales et l'Île-de-France, alors que les localités littorales et les stations de ski résistent mieux à cette tendance, grâce à l'achat de résidences secondaires par des ménages déjà propriétaires. Pour l'ensemble de l'année, le réseau d'agences prévoit une chute de 5% des prix en moyenne (et de 6 à 7% pour les maisons).