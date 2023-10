Croissance : France qui rit, Allemagne qui pleure !

Malgré cette résilience, l'économie française doit faire face à une inflation persistante. Le FMI prévoit que le retour à un taux d'inflation plus normal autour de 2% sera plus lent en France qu'ailleurs dans la zone euro. Pierre-Olivier Gourinchas attribue cette tendance à des facteurs tels que la fin des « boucliers énergétiques » qui avaient été mis en place pour protéger l'économie en 2022. La fin de ces mesures de protection a entraîné une hausse des prix, notamment de l'électricité.



Par contraste, le FMI anticipe une récession plus forte que prévue en Allemagne pour l'année 2023, avec une contraction de 0,5% du PIB. Cela en fait le seul pays du G7 à connaître une récession cette année. Plusieurs facteurs sont en cause : la faiblesse des secteurs sensibles aux taux d'intérêt, le ralentissement de la demande de ses partenaires commerciaux et les effets de la guerre en Ukraine sur les prix de l'énergie.