Croissance : l’Insee optimiste pour 2021

Alors que le gouvernement fait preuve de prudence dans ses prévisions de croissance, tablant sur un minimum de 5% en 2021, la Banque de France avait relevé, en juin 2021, la sienne à 5,75%. L’Insee apparaît désormais comme plus optimiste que les deux autres, affichant une croissance attendue à 6% grâce à une reprise de l’économie et une confiance accrue des ménages et des entreprises.



Dans sa note de conjoncture de juillet 2021, l’Institut de statistiques dévoile en effet que « tant les chefs d’entreprises que les ménages semblent balayer les doutes qui peuvent subsister quant à l’éventuelle persistance de la pandémie et des mesures de restrictions ». La consommation devrait donc être au rendez-vous, ce que semblent confirmer les premiers chiffres post-déconfinement, et l’activité devrait reprendre.