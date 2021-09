Croissance : la France et la Zone euro tireront leur épingle du jeu en 2021, selon l'OCDE

La crise sanitaire s'efface petit à petit, permettant aux économies de rebondir avec la levée des restrictions sanitaires et portées par une consommation et des investissements en forte hausse. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a révisé ses prédictions de croissance pour 2021, et les perspectives sont bonnes non seulement pour la Zone euro, mais aussi pour la France.



La France devrait ainsi enregistrer une progression de son produit intérieur brut de 6,3% cette année, contre 5,8% selon la précédente prévision de l'organisation. En 2022, la croissance sera elle aussi solide mais moins élevée, à 4% (prévision inchangée). Cet objectif de 6,3% est dans les clous de l'estimation revue à la hausse du gouvernement et de la Banque de France, une hypothèse qui semble donc tenir la route.