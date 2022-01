Croissance : le gouvernement maintient 4% en 2022

Concernant la croissance en France, le locataire de Bercy conserve ses prévisions inchangées. Pour 2021, année record qui fait suite à 2020 lorsqu’une récession historique a frappé l’Hexagone, le gouvernement reste sur ses positions. Au Figaro, mardi 4 janvier 2022, Bruno Le Maire annonce une croissance de 6,25% pour 2021, au minimum. Une prévision réaliste et inférieure à celles de l’Insee et de la Banque de France qui tablent plutôt sur 6,6% voire 6,75%.



Pour 2022, idem : aucun changement dans les prévisions du gouvernement n’a été annoncé. Le ministre de l’Économie prévoit toujours une croissance de 4% pour la France pour l’année 2022, prévision légèrement plus optimiste que celle de la Banque de France, mais cohérente avec les prévisions des institutions internationales comme l’OCDE et le FMI.