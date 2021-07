Croissance : les bons chiffres de la Banque de France

Ainsi, l'activité est 2% en dessous de son niveau enregistré en 2019 pour le mois de juin. Toutefois, l'écart se réduit toujours un peu plus : en mai, il était de -4%. Et ces 2% sont toujours moins importants que les 3% initialement prévus. Au mois de juin, dans la restauration, l'activité atteint 70% de son niveau d'avant crise, un bond considérable par rapport à mai où il n'était que de 25%. Dans l'hébergement aussi, l'augmentation est sensible : d'un mois sur l'autre, la hausse est de 20 points à 53%.



Sur l'ensemble de l'année, la Banque de France prévoit une croissance à 5,75%, une estimation qui ne change pas. C'est bien davantage que la prévision du gouvernement qui reste campé sur 5%, mais un peu moins que l'Insee et que la Commission européenne, qui ont récemment annoncé une progression du PIB français à 6% pour 2021. L'institution estime que l'économie française est résiliente face à une possible quatrième vague.