Croissance mondiale : le FMI revoit ses prévisions à la hausse, mais pas pour la France

Finalement, l'année 2023 ne devrait pas être aussi pire qu'annoncée… même si globalement, la croissance mondiale va souffrir. Le Fonds monétaire international (FMI) a ainsi revu à la hausse ses prévisions pour la progression du produit intérieur brut et surprise, l'institution fait désormais preuve d'un optimisme prudent. Ainsi, la croissance mondiale pourrait finalement atteindre 2,9% en 2023, soit 0,2 point de plus que les précédentes estimations d'octobre dernier.



Les pays aux économies avancées seront les premières à en profiter, à l'image des États-Unis, dont la prévision de croissance augmente de 0,4 point, de l'Allemagne (+0,4) et de l'Italie (+0,8). Et pour la France ? Pas de changement : après les 2,6% enregistrés en 2022 par l'Insee, l'estimation de croissance est de 0,7% en 2023. Soit le même niveau que la zone euro (+3,5% en 2022).