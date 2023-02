Croissance : une année 2023 moins pire que prévue pour la Commission européenne

Difficile de parler de beau temps éclatant, mais la météo économique semble s'améliorer malgré la tempête, pour l'Union européenne et pour la zone euro. La Commission a ainsi revu sa prévision de croissance à la hausse pour l'année 2023 : elle devrait s'établir à 0,8% (+0,5 point) pour l'UE, et de 0,9% (+0,6 point) pour la zone euro. Mieux encore, la récession devrait finalement être évitée cet hiver.



La comparaison est brutale par rapport à l'année 2022, durant laquelle l'UE et la zone euro avaient bénéficié d'une croissance de 3,5%. Mais la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie et l'inflation sont passées par là. Bruxelles en convient : l'UE a évité la contraction du produit intérieur brut au dernier trimestre 2022 « malgré des chocs exceptionnels », écrit la Commission dans un communiqué.