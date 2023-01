Croissance : une récession « limitée et temporaire » n'est pas exclue en France

La France a enregistré une hausse légère de sa croissance au mois de décembre, malgré les crises de l'énergie et de l'inflation. Le produit intérieur brut devrait croître de 0,1% au quatrième trimestre 2022, malgré les grèves subies l'automne dernier dans les raffineries et la maintenance d'une partie du parc nucléaire qui a dégradé l'approvisionnement en électricité. Les secteurs de l'industrie, des services et du bâtiment ont contribué au rebond de la toute fin de l'année, selon la Banque de France.



Dans son enquête mensuelle, l'institution prévoit une « stabilisation » de l'activité au mois de janvier. Les services et l'industrie enregistreraient une progression, néanmoins certains domaines d'activité seront en difficulté comme dans l'habillement et le caoutchouc-plastique, tandis que d'autres afficheront une meilleure santé (pharmacie, aéronautique, automobile). Le bâtiment sera stable de son côté.