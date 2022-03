Cyberguerre : l’Anssi met en garde contre les logiciels russes

Dans un note publiée par l’Anssi fin février 2022, l’agence gouvernementale émet des doutes quant à la sécurité des logiciels russes, sans pour autant « faire évoluer l’évaluation du niveau de qualité des produits et services fournis ». Il s’agit donc d’une mise en garde pour les particuliers et les professionnels, notamment ceux utilisant le logiciel antivirus Kaspersky, parmi les plus communs du marché.



L’Anssi estime donc que, si possible, les personnes concernées devraient cesser d’utiliser les logiciels de sécurité du groupe russe. Mais l’agence souligne néanmoins qu’avant de ce faire, il faudra s’assurer d'avoir une solution de remplacement au moins de niveau équivalent, et de ne surtout pas rester sans protection.