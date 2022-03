Cybermalveillance : les Français en quête d'assistance

Les cas d'attaques informatiques se sont multipliées l'an dernier, à moins que les Français se montrent de plus en plus méfiants envers les messages reçus en ligne ou sur leurs smartphones. Quoi qu'il en soit, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, qui porte assistance aux victimes d'attaques informatiques, a rendu un bilan 2021 montrant une forte augmentation des demandes de soutien. En 2021, ce sont plus de 173.000 demandes qui ont été enregistrées, soit 65% de plus que l'année précédente.



Les particuliers représentent l'écrasante majorité des demandes d'assistance : ils sont 90% à avoir demandé de l'aide à la plateforme. 8% provenaient des entreprises (10.300), 2% de collectivités et d'administrations (2.100). Cybermalveillance.gouv.fr tire la sonnette d'alarme concernant le phénomène du hameçonnage, ou encore « phishing » : il s'agit d'un ensemble de techniques visant à soutirer aux victimes des informations confidentielles, comme par exemple les données bancaires.