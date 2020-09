D'après le Sénat, l'État a perdu près de 8 milliards d'euros en privatisant les autoroutes

Dans un rapport sénatorial de la commission d'enquête sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières, les entreprises responsables de la gestion des autoroutes en prennent pour leur grade. L'État a procédé à l'ouverture partielle du capital des sociétés d'autoroutes ASF, Sanef et APRR entre 2002 et 2005, puis les a privatisées en 2006. Dans l'opération, les pouvoirs publics ont perdu 5,3 milliards d'euros, selon les sénateurs qui ajoutent une sous-évaluation du prix de vente pour ASF estimée à 1,2 milliard d'euros (Vinci détenant déjà, à l'époque, 23% d'ASF). Au total, cela représente donc un manque à gagner de 6,5 milliards, ce qui en euro de 2020, revient à 7,8 milliards d'euros qui ne sont pas tombés dans les caisses des finances publiques.



La commission d'enquête estime également que la rentabilité des concessions est généralement perçue comme « trop favorable ». Les concessionnaires génèrent en effet une rentabilité de 8% par an, ce qui est tout de même très rare. Entre 2006 et 2019, les entreprises concessionnaires ont ainsi pu verser 24 milliards d'euros à leurs actionnaires. Jusqu'à la fin des concessions, c'est-à-dire entre 2031 et 2036, ces dividendes atteindront 40 milliards d'euros.