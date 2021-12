Dacia, première marque automobile des Français

Dacia, la marque roumaine propriété de Renault peut faire sauter le bouchon de champagne. Elle a en effet vendu plus de voitures en France cette année que les marques Renault et Peugeot ! Ce sont en effet 99.698 véhicules Dacia qui ont été écoulés cette année, contre 91.246 ventes chez Renault (habituellement premier du classement), et 87.524 unités chez Peugeot. Citroën est quatrième loin derrière le podium avec 51.972 véhicules vendus, juste devant Toyota avec 51.573 ventes.



En termes de parts de marché, Dacia s'accapare 14,4% du secteur des véhicules pour particuliers en France, contre 13,6% pour Renault et 13,3% pour Peugeot. Il faut relever que ce marché, celui des véhicules particuliers, pèse pour 44% de l'ensemble du secteur automobile (avec les véhicules de société et les loueurs). Toutefois, cela n'enlève rien à la performance de Dacia qui a su s'imposer aux yeux des automobilistes français avec des véhicules au bon rapport qualité/prix.