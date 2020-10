Dacia va dévoiler sa voiture électrique à moins de 10.000 euros

Cette Dacia Spring devrait s’inspirer très fortement de la Renault City K-ZE, proposée en Chine à moins de 8.000 euros. Son moteur 45 ch lui permet d’obtenir une autonomie de 200 km pour 105 km/h de vitesse de pointe. Il est probable que Dacia reprenne pour sa Spring la même motorisation.



À quel prix ? Alors que pour l’instant, dans l’Hexagone, la Twingo Electric s’affiche à environ 21.000 euros en tarif de base et 15.000 euros avec bonus, la Dacia Spring devrait voir son prix tutoyer les 10.000 euros, avec le bonus, voire moins en prenant en compte l’actuelle prime à la casse. Ce qui ne l’empêcherait pas de proposer cinq portes, quatre vraies places et un équipement standard, entre climatisation et écran tactile. De quoi en faire demain une nouvelle star des villes ? C’est bien possible.