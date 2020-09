Dans la tête de l'officier 2.0

Cet ouvrage s’adresse également aux soldats modernes, aux jeunes qui ont choisi d’embrasser une carrière d’abnégation. Mais je ne devrais peut-être pas parler de « carrière », car ce mot sous-entend d’y passer toute sa vie professionnelle. Jamais les armées, les corps de la sécurité intérieure ou les pompiers n’avaient vécu cette situation de turnover. On s’engage aujourd’hui, pas nécessairement pour faire carrière, mais pour vivre une expérience, construire un moment de vie, de légende avant de passer à autre chose, à une autre histoire. Un de mes commandants de sapeurs-pompiers me confiait récemment que jamais autant de pompiers professionnels n’avaient démissionné pour tenter des aventures entrepreneuriales ou des reconversions vers d’autres secteurs d’activité. S’engager pour toujours, n’est plus à l’ordre d’une génération qui mise sur l’investissement professionnel, dans le but de se construire des temps de repos à la hauteur de l’illusion vendue par le monde moderne.



Même si les rôles, les postures et les fonctions de chacun des acteurs ont beaucoup évolué depuis Lyautey, les valeurs républicaines n’ont pas changé. Comment les défenseurs de la République, depuis les sentinelles de la nation jusqu’à ceux qui les commandent doivent affronter ensemble des menaces nouvelles ? Comment ceux qui prétendent à mener, à diriger, ou à commander devront-il s’adapter à toute une génération née avec et qui a grandi avec le numérique ?



Pour les entreprises, les organisations en général, il est évident que celles qui vont manquer leur transformation numérique seront condamnées à mourir, tout simplement. C’est un des principes de la nature, ce qui stagne meurt, c’est un des principes de l’évolution, celui qui ne s’adapte pas à son environnement en devient l’esclave, avant de disparaître.

Il en est de même pour les institutions publiques et pour celles et ceux qui s’y engagent, nous n’avons pas d’autre choix aujourd’hui que de nous adapter à la transformation numérique, à accepter ce changement et plus encore à en tirer profit, à le manager.



S’il est bien clair aujourd’hui pour l’ensemble des institutions modernes que la transformation numérique doit être au cœur des préoccupations des dirigeants, et de ceux qui nous protègent, la prise en compte du changement de paradigme mental des nouvelles générations l’est bien moins. Du soldat à l’officier, cet ouvrage a pour ambition de poser une réflexion sur l’impact de l’évolution sociétale provoquée par le numérique sur des schémas de commandement devant eux aussi évoluer.