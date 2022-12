De fortes hausses de salaire qui ne rattrapent pas l'inflation

Les primes et autres bonus sont même devenus de outils pour tenter de réguler la grogne sociale dans certaines entreprises, comme à la SNCF ou chez TotalEnergies. Dans un cadre plus serein, la fameuse « prime Macron » (défiscalisée et sans cotisations sociales) a connu un certain succès. 700.000 salariés en ont en effet profité cette année. Elle peut se monter jusqu'à 3.000 euros, et même 6.000 euros dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'intéressement ou de participation.



Mais la hausse des salaires ne devrait pas connaitre de répit. L'inflation va en effet demeurer élevée dans les prochains mois, elle pourrait même aller en s'accélérant : on s'attend en effet à un pic à 7% en France en début d'année. C'est pourquoi des NAO sont d'ores et déjà prévues dans les semaines à venir…