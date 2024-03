De gros changements en vue pour Castorama

Kingfisher, propriétaire de plusieurs enseignes de bricolage dont Castorama et Brico Dépôt, a révélé un recul de ses performances financières, avec un résultat net annuel en chute de 26% pour son dernier exercice. Cette baisse est principalement attribuée aux difficultés rencontrées en France, où le groupe a vu son chiffre d'affaires se contracter de 5,9%. La confiance des ménages en berne a été soulignée comme un facteur clé de cette situation, poussant le groupe à rechercher des solutions pour redresser la barre.



Pour faire face à ces défis, Thierry Garnier, directeur général de Kingfisher, a annoncé la mise en place d'un plan visant à simplifier l'organisation en France et à améliorer significativement la performance et la rentabilité de Castorama. Ce plan inclut l'optimisation et la modernisation du réseau de magasins, avec un objectif de marge opérationnelle de 5% à 7%. Parmi les mesures annoncées, certaines magasins seront rénovés ou convertis, et une attention particulière sera portée à la réduction des coûts et à l'amélioration du chiffre d'affaires au mètre carré.