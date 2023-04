De l'intelligence artificielle pour détecter les piscines non-déclarées

Jérôme Fournel, directeur général des Finances publiques, révèle à Ouest-France qu'il espère identifier entre 80.000 et 100.000 piscines non-déclarées, générant un montant de redressements fiscaux compris entre 40 et 50 millions d'euros. Les contribuables concernés devront payer l'impôt pour l'année en cours, ainsi qu'un rappel pour les trois années précédentes, selon la date de construction de la piscine ou d'acquisition du bien.



Jérôme Fournel indique que 94 % des propriétaires contactés par courrier dans le cadre de ce dispositif ont reconnu avoir une piscine imposable l'année dernière. La construction d'une piscine de plus de 100 mètres carrés nécessite un permis de conduire (il faut une déclaration préalable de travaux est requise pour les bassins d'une surface comprise entre 10 et 100 mètres carrés). Cet outil va aussi être utilisé pour détecter d'autres types de constructions non-déclarées, telles que les vérandas et les bâtiments annexes.