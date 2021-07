De la vaisselle lavable et réutilisable chez McDonald's

Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a mis McDonald's dans l'embarras lors d'une interview à France Inter. Il n'y a ce jour que trois enseignes qui respectent la règle des 90% d'emballages recyclés en France : Cojean trie ses déchets à hauteur de 100%, Burger King à 98,5%, Subway aussi est au-delà des 90%. Mais ce n'est pas le cas pour McDonald's avec seulement 57,8% de tri. « La plupart des entreprises ne respectent pas, elles sont juste à la limite », a affirmé la ministre.



Outre le recyclage, les enseignes de restauration devront également purement et simplement éliminer les emballages jetables pour les repas servis en salles, comme le veut la loi anti-gaspillage votée en 2019. Dans ce domaine, McDonald's veut mener la charge : dix restaurants français testent actuellement de la vaisselle lavable et réutilisable. Si le cornet de frites reprend la couleur et les visuels de la marque, il est en céramique. Les contenants sont en verre, de plusieurs tailles différentes.